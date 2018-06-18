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18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
Петербургская недвижимость

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Одна из особенностей проекта — комплексное благоустройство и богатое озеленение, площадь которого будет занимать порядка 45% придомовой территории.

Первая очередь ЖК All Inclusive состоит из двух домов высотой всего 11 этажей. В жилом комплексе запроектирован широкий выбор квартир: студии, одно- и двухкомнатные квартиры, в том числе с популярной европланировкой. Формат Аll Inclusive* также предполагает возможность приобрести квартиру с полной чистовой отделкой, мебелью и техникой. Стартовая цена – от 1,7 млн рублей.

В пешей доступности от домов находятся две общеобразовательные школы, три детских сада, кафе и продуктовые магазины. Собственная инфраструктура включает детский сад на 320 малышей, подземный паркинг на 100 машино-мест и гостевую стоянку. На территории ЖК All Inclusive* будут высажены хвойная аллея, сиреневый и фруктовый сад, настоящим украшением двора станут ландшафтный зоопарк и искусственный пруд с декоративным мостиком.

Маленькие жители смогут провести время на специальных игровых разновозрастных площадках, сыграть в twister* и классики, развлечься в веревочном парке. Для любителей активного отдыха появится возможность заняться спортом или посоревноваться в баскетбол, волейбол и мини-футбол на специальных площадках.

Жилой комплекс All Inclusive*, который реализует «Петербургская Недвижимость», возводится в 15 минут езды от станции метро «Купчино»: дорога до центра города занимает всего полчаса. Еще быстрее можно доехать до дворцово-парковых ансамблей Царского Села или аэропорта. Благодаря расположенной всего в 1,5 км развязки КАД автомобилисты смогут без пробок добираться в любой район Санкт-Петербурга.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «All Inclusive» – застройщик ООО "Риверсайд-Инвест", проектная декларация на сайте http://ai.spb.ru/info/

*Аll Inclusive – все включено, twister – твистер

 


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Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

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