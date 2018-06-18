Путин поблагодарил вице-губернатора Серова за выборы

В администрации президента в минувшие выходные собирали вице-губернаторов по внутренней политике. Их благодарили за проведение мартовских выборов.

Как рассказал «Фонтанке» 18 июня заместитель губернатора Петербурга Константин Серов, он получил благодарственную грамоту за подписью Владимира Путина, аналогичную грамоту выдали заместителю полномочного представителя президента по Северо-Западу Любови Совершаевой.

«Грамоты получили представители и других регионов, но не всех», – подчеркнул Серов.

По его словам, в повестке двухдневного семинара для вице-губернаторов стояли исключительно вопросы, связанные с выборами. Тема пенсионной реформы и реакции на нее граждан не поднималась.