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Чемпионат мира по футболу 2018
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18.06.2018 16:55

Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля

Глава Чечни Рамзан Кадыров «прошелся» по Госдепу, британским и американским СМИ, которые ранее позволили себе негативно высказаться о чемпионате мира в России и Чечне, где базируется сборная Египта. 

В своих социальных сетях 18 июня Кадыров написал, что «ведущие широкомасштабную информационную войну» против России люди «используют самые низкопробные методы», чтобы очернить «праздник для всей планеты», который устроили в России. Сперва глава северокавказской республики указывает, что в Госдепе, наверное, перепутали Россию и США, когда составляли советы для американских туристов. «Якобы «по всему Северо-Кавказскому региону продолжаются гражданские беспорядки и теракты». Как говорится, врут и глазом не моргнут!» – сетует Кадыров. Строки, которые задели чеченского лидера, действительно присутствуют на туристическом портале Государственного департамента США. 

Далее Рамзан Кадыров обратил свой взор на «TheWashingtonPost» (орфография оригинала), которая в своей редакционной колонке указала, что Россия использует мундиаль для своих целей. «Вот это да! Оказывается, мы должны были использовать ЧМ-2018 в интересах США, а не России!» – восклицает глава Чечни. Чеченский лидер припомнил, что Дональд Трамп называл это издание «фейк ньюз».

Похожую заметку Кадыров прочитал и в The Guardian, где британские журналисты пишут, что «все взгляды устремлены на Рамзана Кадырова, поскольку Чечня примет у себя сборную Египта». Кроме того, издание предполагает, что такой шаг может помочь Путину и Кадырову усилить свое влияние на Ближнем Востоке: размещение национальной сборной чемпионата мира в этом году якобы является шагом на пути к внешнеполитическим амбициям: создать нишу в качестве посланника Владимира Путина на Ближнем Востоке и де-факто стать голосом российских мусульман за рубежом. 

«Молю Всевышнего Аллаха, чтобы это был единственный грех, за который спросят в Судный День! – парирует Кадыров. – А с какого боку тут лезет Гардиан, абсолютно непонятно».

Однако лидер Чечни предлагает руководствоваться принципом «собака лает — караван идет», и не удивляться «ежедневному потоку лжи и ненависти, которые льются на Россию со страниц западных СМИ».

Справка:

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.


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