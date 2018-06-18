Очистить Волковку помог запрет на продажу имущества

Судебные приставы Петербурга запретили строительной фирме совершать какие-либо регистрационные действия с 26 объектами недвижимости, пока те не очистят реку Волковку. Метод оказался успешным.

Об этом сообщают в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов 18 июня. ООО «Стройинвест» после иска природоохранной прокуратуры было признано судом виновным в загрязнении притока Невы на юге Петербурга. Искать причины превышения нормативов содержания грязи в сточных водах строители не спешили, мотивировать компанию смогли только судебные приставы. Исполнительский сбор в 50 тысяч рублей и запрет регистрационных действий по 26 объектам — участкам, нежилым помещениям и складам — вынудил «Стройинвест» заняться экологией.

«Когда документы, подтверждающие, что судебное решение исполнено, были предоставлены в службу судебных приставов, все запреты были сняты, а исполнительное производство окончено», – сообщают приставы о благополучном очищении реки.

Волковка периодически попадает в новостные заголовки из-за разливов на поверхности нефтепродуктов.