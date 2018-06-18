За разрушенный союз бывшего сотрудника ФСБ с мальчиком житель Петербурга получил 17 лет

Санкт-Петербургский городской суд приговорил группу вымогателей, которые от имени полиции охотились на педофилов. Среди уличенных в плотских утехах с мальчиками был экс-представитель контрразведки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 18 июня девять человек признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в вымогательствах, похищении человека, вовлечении несовершеннолетного в преступление. Лидер группы Роман Рудаев, придумавший схему с размещением интернет-объявлений о мальчиках-проститутках, назначением встречи клиентам, тайной видеосъемкой и требованием денег и ценностей, получил 17 лет строгого режима, три человека приговорены условно.

Клиенты, приходившие на свидания с подростками, были признаны в этом деле потерпевшими. Снятый видеоматериал послужил основанием для возбуждения дел против них самих – за мужеложство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На обязательные работы, в частности, отправили бывшего сотрудника ФСБ, который отдал вымогателям свой Volkswagen в обмен на запись со своим участием. Наказание ему можно считать символическим, так как ранее, еще в бытность действующим офицером контрразведки, он уже приговаривался Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом за связь с мальчиком.