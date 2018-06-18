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18.06.2018 16:28

Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью

Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью 2018-го. Как передает «Говорит Москва», об этом 18 июня заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

Он уточнил, что сейчас документ обсуждают в регионах — у местных законодательных собраний есть на это 1 месяц. Жуков заверил, что власти примут во внимание все замечания общественности.

«Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию (второе, третье чтения)», – заявил он.

Напомним, на сайте Change.org петиция против повышения пенсионного возраста набрала уже более полутора миллионов подписей

Владимир Путин пока устранился от этой проблемы — его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент России даже не принимает участия в обсуждениях пенсионной реформы. 

Справка:

Напомним, документ, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин начиная с 2019 года, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента в субботу, 16 июня. Это вызвало протесты по всей России. Первая волна выступлений прокатилась 16 июня по Новосибирску, Рязани, Ухте. В Кремле ещё до этого, по сообщениям СМИ, заговорили о том, что готовы смягчить пенсионную реформу.

Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе. В целом законопроект, уже внесенный в Госдуму, предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.


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