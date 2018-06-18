Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью

Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью 2018-го. Как передает «Говорит Москва», об этом 18 июня заявил первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков.

Он уточнил, что сейчас документ обсуждают в регионах — у местных законодательных собраний есть на это 1 месяц. Жуков заверил, что власти примут во внимание все замечания общественности.

«Обсуждение законопроекта будет очень серьезным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний. Окончательное принятие этого закона состоится уже в осеннюю сессию (второе, третье чтения)», – заявил он.

Напомним, на сайте Change.org петиция против повышения пенсионного возраста набрала уже более полутора миллионов подписей.

Владимир Путин пока устранился от этой проблемы — его пресс-секретарь Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент России даже не принимает участия в обсуждениях пенсионной реформы.