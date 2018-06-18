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18.06.2018 16:23

Путин предложил Михаила Меня в аудиторы Счетной палаты

Бывший глава Минстроя Михаил Мень может стать аудитором Счетной палаты. Его кандидатуру предложил Совету Федерации президент Владимир Путин. 

Об этом стало известно 18 июня РБК. В новую должность, если все пойдет по плану, Мень вступит 20 июня. Это подтверждает председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин федеральным информационным агентствам. По его словам, комитет уже принял предложенную кандидатуру. 

Михаил Мень тоже оказался не против продвинуться по службе. 

«Для меня это работа новая, но это и интересно. С удовольствием буду представлять Совет Федерации», – сказал он на заседании комитета.

Сейчас Счетной палатой также руководит бывший министр – Алексей Кудрин.

Михаил Мень с 1999 по 2002 год был вице-губернатором Московской области, а после – заместителем столичного мэра Юрия Лужкова. С 2005 по 2013 год он руководил Ивановской областью, после чего его повысили до главы Минстроя. Министр запомнился на своем посту, в первую очередь, реализацией программ капремонта и реновации жилья.

Справка:

Счётная палата РФ состоит из председателя, его заместителя и 12 аудиторов, назначаемых сроком на 6 лет. Председатель и 6 аудиторов назначаются на должность Госдумой, остальные 6 аудиторов и зампредседателя — Советом Федерации.


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