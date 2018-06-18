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18.06.2018 16:02

Уволенный за отчет по «Газпрому» сотрудник Sberbank CIB назван лучшим российским аналитиком

Международный отраслевой журнал Institutional Investor назвал лучших аналитиков в разных регионах. Опрошенные эксперты издания в России назвали фамилию Александра Кудрина, уволенного главу аналитического отдела Sberbank CIB. 

Об этом 18 июня сообщает издание The Bell. Ежегодный рейтинг Institutional Investor’s в 2018 году впервые опубликовал не только командный зачет аналитических отделов банков по развивающимся рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки, но и составил личный рейтинг лучших сотрудников. Среди российских банков наиболее успешным назван «ВТБ Капитал», личную победу одержал Александр Кудрин, возглавлявший аналитический отдел Sberbank CIB до скандального отчета по деятельности «Газпрома». Следующие за ним в рейтинге – Владимир Осаковский из Bank of America Merrill Lynch и Анна Задорнова из UBS. 

Рейтинг составлен после опроса 770 управляющих с совокупными активами $380 млрд на рынках акций и $395 млрд на долговых рынках регионов.

Напомним, Кудрина уволили 23 мая. Отчет указал, что основными выгодоприобретателями таких проектов «Газпрома», как строительство трубопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток — 2», являются его подрядчики — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и принадлежащий наполовину Геннадию Тимченко и его семье «Стройтранснефтегаз». В Sberbank CIB заявили, что отчет грубо нарушил этические нормы, а выводы сделаны на основе непроверенных данных. Кроме главы отдела был уволен его коллега и автор отчета Александр Фэк. Отчет вынудил главу Сбербанка Германа Грефа извиняться перед главой «Газпрома» Алексеем Миллером. 

 


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