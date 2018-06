Tesla режиссера «Карточного домика» вспыхнула во время езды. Пожар попал на видео

У голливудского режиссера Майкла Морриса, снявшего «Карточный домик» и «По волчьим законам», в Лос-Анджелесе прямо во время движения загорелся электрокар Tesla Model S. Об этом в своём Twitter написала его жена, актриса Мэри МакКормак.

«Вот что произошло с моим мужем и его машиной сегодня. Без ДТП, внезапно, во время движения по бульвару Санта-Моника. Спасибо доброй паре, которые замахали ему и сказали, что надо остановиться. И слава богу, что трёх моих дочерей не было в машине вместе с ним», – написала актриса.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo