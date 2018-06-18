Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице

Основатель и экс-совладелец Мособлбанка Анджей Мальчевский умер в больнице при колонии.

Об этом РБК 18 июня рассказал адвокат банкира Андрей Соломенный. Защитник сообщил, что его клиент почувствовал себя плохо, из-за чего и был переведен в лазарет. Данных о насильственной смерти, по словам Соломенного, нет.

Смерть Мальчевского, наступившую 16 июня, изданию подтвердили и в ранее принадлежавшем ему конном парке «Русь».

Основатель Мособлбанка был приговорен к 4 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей в апреле 2016 года. Анджея Мальчевского признали виновным в хищении средств финансово-кредитного учреждения. Вместе с ним были осуждены бывший заместитель правления банка Юлия Зедина и председатель правления Виктор Янин.