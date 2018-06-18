Еще
17:16 18.06.2018
Пришлите свою новость!
17:02
Путин поблагодарил вице-губернатора Серова за выборы
16:55
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
16:45
Очистить Волковку помог запрет на продажу имущества
16:41
За последнюю неделю клещи заразили инфекциями 22 петербуржца
16:37
За разрушенный союз бывшего сотрудника ФСБ с мальчиком житель Петербурга получил 17 лет
16:28
Жуков: Закон о повышении пенсионного возраста примут осенью
16:23
Путин предложил Михаила Меня в аудиторы Счетной палаты
16:02
Уволенный за отчет по «Газпрому» сотрудник Sberbank CIB назван лучшим российским аналитиком
15:52
В Петербурге в 2018 году отменили фестиваль «День Д»
15:42
Основатель Мособлбанка умер в тюремной больнице
15:38
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
15:26
Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле
15:22
СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда
15:19
“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену
15:01
Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург
14:57
Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией
14:43
В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы
14:35
«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства
14:31
Смольный показал, как преображается «бутылочное горло» – Гореловский путепровод
14:27
Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными
14:23
Прокуратура обвиняет главу фонда капремонта Петербурга в нарушениях
14:18
ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
14:12
Жара в Финляндии сменится сильными грозами, в Петербург дожди придут в пятницу
14:08
Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов
14:04
Сумму беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов снизят вдвое с 1 июля
14:00
С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос
13:57
Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю
13:56
Спасатели сняли шесть человек с прогулочного катера, севшего на мель в Финском заливе
13:47
Россиянин одержал победу в гонках в Ле-Мане после нескольких неудачных марафонов
13:42
В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона
13:35
Шведский бриг зашел в порт Петербурга за 5 дней до «Алых парусов»
13:29
«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу
13:25
В Нидерландах задержали подозреваемого в наезде на толпу зрителей фестиваля
13:22
Троицкий мост разведут позднее обычного из-за чемпионата мира
13:20
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
12:48
“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста
12:43
Песков: Путин не занимается пенсионной реформой
12:41
Терри Гиллиам лишился прав на «проклятый» фильм о Дон Кихоте
12:40
В метро Петербурга могут появиться собственные взрывотехники
12:36
Сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» перед игрой с Египтом
12:30
«Перевёртыши» в Петербурге пошли кучно
12:24
Россияне прячут санкционный сыр даже в канистрах
12:20
Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя
12:11
Юная петербурженка получила условный срок за опасную онлайн-игру
12:00
Стрелявший в центре Петербурга владелец Porsche Boxster уже бывал в психбольнице
11:53
Число импортёров финского оружия выросло до рекордного уровня: Узбекистан закупает винтовки
11:36
На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших
11:32
Против обстреливавших Донбасс украинских военных возбуждены уголовные дела
11:27
В Италии задержали 104 члена мафии с калашниковыми
10:59
Прыгающие после гола на ЧМ мексиканцы спровоцировали землетрясение
10:55
В Великобритании освободили арестованного по подозрению в терроризме финна
10:51
В Финском заливе сел на мель сухогруз с удобрениями
10:27
На дорогах Петербурга аномально свободно
10:23
Землетрясение в Японии унесло жизни трёх человек
10:16
Кони Клодта на Аничковом мосту больно ударили марокканца
10:12
Чешского туриста задержали за фотографии ЛАЭС
10:08
Роскомнадзор не дает россиянам поиграть в World of Warcraft
09:55
На фестивале в Нидерландах автобус протаранил собравшихся зрителей
09:38
В Кузбассе произошел пожар на шахте Абрамовича
09:27
Избитый на Невском француз: упал, очнулся, где лечился — не помнит
09:19
После победы российской сборной мундиаль решили смотреть даже те, кто не собирался
09:03
Рыбаки выловили из Большой Невки автомат Калашникова
08:49
Египтяне в Петербурге смогут увидеть Салаха, но не свое имущество
08:37
Военным хакерам США разрешили превентивные атаки на иностранные сети
08:25
Самолёт на Петербург совершил аварийную посадку в Барнауле
08:15
Таможенники предложили обложить пошлинами все покупки в зарубежных интернет-магазинах
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
18.06.2018 15:38

Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018

Общие затраты на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу составили около 683 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании JLL, опубликованные 18 июня.

Аналитики подсчитали, что примерно 265 млрд рублей ушли на строительство и ремонт спортивных объектов. 228 млрд — на транспортную инфраструктуру. Операционные затраты составили 116 млрд, еще в 74 млрд обошлась «прочая инфраструктура». По оценке аналитиков, российский бюджет потратил на мундиаль 437,8 млрд рублей, частные инвестиции составили 226,3 млрд. Итоговые расходы превысили план на 19 млрд рублей.

При этом Россия стала первой страной, принимающей ЧМ, которая либо построила, либо полностью обновила все 12 стадионов для турнира. На один стадион в среднем было потрачено около 380 млн долларов. 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12

All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50

Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой

Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21

ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018

Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Рамзан Кадыров ответил критикам российского мундиаля
Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018
Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле
СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда
Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией
Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов
С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос
Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю
Сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» перед игрой с Египтом
Прыгающие после гола на ЧМ мексиканцы спровоцировали землетрясение
"Даже бесстрастный Путин улыбался": что пишут иностранные СМИ о мундиале
Новые приключения аргентинцев в России
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Вот уж дудки. Мундиаль с восточным колоритом
Фан-зона, которую мы заслужили
Как сборная заставила пожать плечами даже Путина
Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018
Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО
Светлое и теплое для сборной России
Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших

пресс-служба СЗТУ

Россияне прячут санкционный сыр даже в канистрах

Новости компаний
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
18.06.2018 14:50
Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.
СК «Полис Групп»
18.06.2018 13:21
ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018
Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области
Магазин "Кей"
18.06.2018 11:45
Топ экшн-камер от экспертов КЕЙ
Активный и экстремальный вид отдыха переживает рассвет в наши дни. Запечатлеть лучшие моменты отдыха поможет экшн-камера, специально созданная для этого
АО «Строительный трест»
18.06.2018 11:31
Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»
Компания «Строительный трест» объявляет о начале продаж квартир в ЖК «Архитектор» в Кудрово. Жилой комплекс входит в состав масштабного проекта «Капитал» и является его завершающим, восьмым лотом.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
Setl City
15.06.2018 20:00
Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»
На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.