Аналитики подсчитали, сколько Россия потратила на ЧМ-2018

Общие затраты на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу составили около 683 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования компании JLL, опубликованные 18 июня.

Аналитики подсчитали, что примерно 265 млрд рублей ушли на строительство и ремонт спортивных объектов. 228 млрд — на транспортную инфраструктуру. Операционные затраты составили 116 млрд, еще в 74 млрд обошлась «прочая инфраструктура». По оценке аналитиков, российский бюджет потратил на мундиаль 437,8 млрд рублей, частные инвестиции составили 226,3 млрд. Итоговые расходы превысили план на 19 млрд рублей.

При этом Россия стала первой страной, принимающей ЧМ, которая либо построила, либо полностью обновила все 12 стадионов для турнира. На один стадион в среднем было потрачено около 380 млн долларов.