Когда в элитных домах вспоминают привычки из девяностых

В одном из первых элитных домов Петербурга за долги по квартплате перекрывают канализацию. Практики из 1990-х вспоминают в доме 24 на Благодатной улице.

Дом на Благодатной, 24, – с виду обычная сталинка, спрятанная за парадным фасадом Московского проспекта. Элитный статус выдает только забор вокруг дома. За ним экспозицию дорогих авто от «Теслы» до «БМВ Х6» прикрывают по флангам две будки с вооруженной охраной.

До середины 1990-х здание было обычной общагой. Ее расселили и разделили на 25 просторных квартир, в среднем каждая – по 130 «квадратов». В доме, одном из первых кондоминиумов в городе, поселились уважаемые люди. Среди учредителей ТСЖ – Кирилл Поляков, в тот момент – спикер областного парламента. Возглавил товарищество Максим Яковлев, глава холдинга «Полиграфоформление» и миноритарий «Кировского завода» (данные СПАРК).

За последние 20 лет появился «Парадный квартал», под завязку застроен Крестовский, но сталинский дом у «Электросилы» не уронил статуса. По данным «Фонтанки», среди собственников – экс-директор единой службы заказчика Ленобласти Игорь Кононенко, управляющий партнер юрфирмы «Борениус» Андрей Гусев, директор филиала «Федеральной грузовой компании» Игорь Журавель, Николай Лаптев, в прошлом депутат ЗакСа Ленобласти, а теперь – замглавы завода «Кинеф», перерабатывающего нефть.

Из историй жильцов становится понятно, зачем у сталинки круглосуточно дежурит охрана. Об одной из них подробно писала «Фонтанка». Артуш Чатикян, в прошлом владелец клубов Help и Apollo, в 2010-м стал фигурантом дела об убийстве

Почем жизнь в элитном доме

В бурных девяностых жители решили сохранить на Благодатной островок социализма. Квартплату начисляли «по справедливости» – расходы и траты на ремонт по мере их появления делили на всех. Эксперимент не удался. Как оказалось, богатые тоже не платят. К концу 2016 года жители накопили 1,5 млн долгов. Содержание дома владельцам 130-метровых квартир стоит 13 – 14 тысяч рублей в месяц. Это оплата уборки, охраны, без учета отопления, воды, электричества. При этом собственник нежилого, первого этажа до 2017 года платил по выставленным ТСЖ счетам каждый месяц 6 тысяч рублей административных расходов и свою пятую часть расходов на ремонт и обслуживание дома. Итого – около 33 тысяч в месяц за 750 кв. м площадей.

Такая система существовала 15 лет. Но в прошлом июле как по щелчку рухнула. Как объясняют в ТСЖ – из-за короткого замыкания. Подвал, где случилась авария, вдобавок подтопило из-за поврежденной ливневки. Ремонт обещал стать затратным, а взыскать квартплату с уважаемых должников не получалось уже несколько лет.

Поднимать дом из хаоса и разрухи вызвался Андрей Пригульный, член правления ТСЖ. На Благодатной, 24, его семье принадлежат две квартиры площадью около 280 кв. м. Единственный в доме он ездит по городу с кортежем бронированных джипов с охраной. В СМИ имя Андрея Пригульного мелькало в 2009-м. Его подозревали в рейдерстве. А «КоммерсантЪ» связывал бизнесмена с «авторитетным предпринимателем» Владимиром Барсуковым. https://www.kommersant.ru/doc/561988

Андрей Пригульный изучил документы и пришел к выводу, что собственник первого этажа много лет платил меньше владельцев квартир, поэтому на ремонт дома должен раскошелиться он.

Он – это миллиардер Вадим Тарасов. Первый этаж принадлежит его компании «Благодатная, 24». У помещения отдельный вход, обращенный к Московскому проспекту. Внутри арендаторов встречают колонны, кессонированный потолок и чучело бурого медведя на задних лапах. Состояние Вадима Тарасова «Деловой Петербург» оценивает в 1,7 млрд рублей. После продажи сети магазинов «Копейка» он занимается сдачей в аренду недвижимости.

Тарасов с Пригульным знакомы лет двадцать. «В конце 1990-х, когда мы обживали офис, я познакомился с Андреем Пригульным. К собственнику единственного нежилого помещения в доме он пришел со словами: «В этом доме живут реальные пацаны, и коммерсанты здесь будут платить за все», – рассказывает Вадим Тарасов. – В 2001 году переговоры с Пригульным относительно того, как надо соседствовать, закончились соглашением о безвозмездном пользовании частью подвала в обмен на отказ от использования огражденной парковки. С того момента никаких контактов с Пригульным у нас не было вплоть до 2017 года».

Как начинаются коммунальные войны

Полтора года назад первый этаж дома занимал головной офис сети аптек «Озерки» – компания «Эркафарм Северо-Запад». По словам Тарасова, правление ТСЖ упрекнуло арендатора в том, что он использует подвальное помещение без разрешения. Компенсация была оценена в 800 тысяч рублей. Арендатор не стал выплачивать деньги. 31 июля 2017-го на первом этаже, в помещении Вадима Тарасова, перестала работать канализация, все три стояка одновременно.

Дальнейшие события также известны со слов Тарасова. Телефон Андрея Пригульного ответил на звонок «Фонтанки» по-испански.

Компанию Тарасова не пустили в подвал – осмотреть коммуникации, а 3 августа Пригульный объяснил, что неработающая канализация – следствие аварии, и предложил вложиться в ремонт дома – для начала 500 тысяч рублей. На предложение отремонтировать канализацию своими силами Андрей Пригульный ответил отказом. Компания Тарасова перевела средства. Сразу после заработал один стояк, а затем – два оставшихся. «На тот момент я ошибочно предполагал, что личная встреча и уплата ТСЖ довольно-таки большой суммы на ремонт послужат отправной точкой для нормализации отношений», – говорит Вадим Тарасов.

В сентябре ТСЖ попросило компанию заплатить еще 250 тысяч за ремонт канализации. (В итоге ремонт сетей, ливневки и гидроизоляция обошлись в 1,5 млн рублей.) На этот раз компания Вадима Тарасова, не получив от ТСЖ объяснений по смете на ремонт и информации, каким образом расходы распределяются между собственниками, платить отказалась и пожаловалась в Следственный комитет.

Канализацию ремонтировала компания «Фаворит». По данным СПАРК, она зарегистрирована на Южном шоссе, 37. По этому адресу находятся еще по меньшей мере 5 компаний, учредителями и директорами которых указаны члены семьи Пригульных. Партнерские отношения с подрядчиком позволили сэкономить до трети стоимости работ и гарантировать их качество, говорится в заявлении правления ТСЖ.

«Фаворит» контролируется Пригульным, а сумма представленной сметы была завышена по сравнению с рыночной стоимостью аналогичных работ, утверждает Тарасов. Ряд работ, указанных в смете, и материалов, по его словам, не относились к ремонту канализации. СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (159 УК РФ).

После отказов платить началась война. 30 сентября в помещение Вадима Тарасова вошел Андрей Пригульный в сопровождении охранников из его компании «Отряд 001», рассказывает Тарасов. Они демонтировали главный распределительный щит, установленный еще в 1990-х, и перенесли его в общий подвал без согласования с «Ленэнерго». Тарасов пожаловался в полицию, и УМВД Московского района возбудило уголовное дело.

Затем помещению на первом этаже просто отрубили подачу электричества, воды, тепла и канализацию, говорит Тарасов. Почти два месяца – с 10 октября по 1 декабря – оно находилось в коммунальной блокаде. Компания «Эркафарм Северо-Запад» съехала и выставила арендодателю штраф на 2,4 млн рублей.

Вдобавок в сентябре на Благодатной, 24, прошло общее собрание жителей. В нем участвовало 75% собственников дома. Андрея Пригульного выбрали председателем ТСЖ и утвердили максимальные тарифы на обслуживание и ремонт дома. Для собственников квартир – это 329 рублей за 1 кв. м в месяц, для нежилых помещений – 505 рублей. При этом фактически жителям квартплату не подняли, а фирме Тарасова ТСЖ выставило счета почти на 3 млн рублей. Суммы начислили задним числом, за январь – август 2017 года.

И сосед стал против соседа

Соседей-должников Андрей Пригульный убедил заплатить в два счета. Им перекрыли канализацию и подали иски в Московский районный суд, рассказывают жители. Деньги перечислили, но атмосфера в доме накалилась.

Часть жителей перешла на сторону Вадима Тарасова. Часть – поддерживает Андрея Пригульного. За год ему удалось больше, чем предшественникам за 5 лет. В доме отремонтировали подвал, канализацию и тепловой пункт, во дворе залатали асфальт и покрасили охранникам будки. ТСЖ погасило долги, привело в порядок документацию и даже начало публиковать отчетность.

«Собственник первого этажа много лет платил за содержание дома 6 тысяч в месяц – квитанции о других платежах нам так и не предъявили. Договор с ним заключили без обсуждения на общем собрании, – рассказал Алексей Дыгун, представляющий в правлении ТСЖ одного из собственников. – Вадиму Тарасову предложили вложиться в ремонт дома, а затем – платить наравне с жильцами, около 100 рублей за 1 кв. м в месяц. Он отказался». Тарасов же утверждает, что предложение платить по такому тарифу от ТСЖ ему не поступало.

«Когда есть разногласия между собственником коммерческого помещения и жильцами, исходя из человеческих ценностей, нужно прислушиваться к жильцам, – добавляет член правления ТСЖ Андрей Гусев. – Там живут их семьи, их дети. А коммерческое помещение нужно, чтобы извлекать деньги. Так вот, прежде всего, надо думать о спокойствии жильцов».

Вадим Тарасов видит в конфликте личные счеты. Он пытается продать площади на Благодатной с 2016 года. «Нам трудно предположить иную версию, кроме той, что все действия Пригульного направлены на снижение стоимости нашего помещения с целью его приобретения, – говорит Вадим Тарасов. – Сейчас площади доходов не приносят. Эксплуатировать помещение, которое в любой момент может быть отключено от коммунального снабжения, невозможно. А издержки на его содержание, если ориентироваться на тариф, установленный на прошлом собрании, составляют около 400 тыс. в месяц».

Жители элитного дома уже и сами не рады, что оказались в гуще то ли революции, то ли передела. Конфликт вынуждает занять одну из сторон. Одно из сражений назначено на 18 июня. Вадим Тарасов вместе с частью жителей инициировал внеочередное собрание. Цель – принять новый устав ТСЖ, переизбрать правление и ревизовать деятельность ТСЖ за 2017 год.

Параллельно разбирательства проходят в судах. Компания Тарасова пытается оспорить счета на 4,2 млн рублей, выставленные ТСЖ, а также отменить решения общего собрания собственников. ТСЖ, наоборот, просит взыскать 4 млн оплаты и разорвать договор об обслуживании первого этажа за 6 тысяч рублей в месяц и пятую часть всех расходов за содержание и текущий ремонт.

Один из исков уже выиграла компания Тарасова. Суд обязал ТСЖ предоставить собственнику нежилых помещений всю документацию и отчетность за 2015 – 2017 годы и ключи от общих помещений. За отказ в доступе к общим сетям товарищество должно будет выплачивать неустойку в 100 тысяч рублей с увеличением на 100 тысяч за каждый последующий отказ.

Товарищество пока успешно отбивается от штрафов Госжилинспекции, в которую жалуется владелец первого этажа. Конфликт уже влетает в копеечку, а жителям еще предстоит общаться со следователями и полицией.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»