«Восьмёрка» BMW дебютировала в самой престижной гонке

Новая BMW 8 Coupe была представлена публике во Франции перед стартом знаменитой гонки «24 часа Ле Мана» 16 июня. Одновременно были показаны как «гражданская» BMW 8 Coupe, так и её гоночный «собрат» BMW M8 GTE.

Две BMW M8 GTE приняли участие в гонке, и одна из них даже дошла до финиша, заняв 36-е место в общем зачете и 12-е место в своем классе. Для «Ле Мана» такой дебют считается вполне неплохим началом.

Новое флагманское спорткупе BMW 8 предназначено для настоящих «petrolheads», то есть для людей, не мыслящих себя где-то, кроме как за рулем самого мощного и самого быстрого автомобиля. Главное, к чему стремились при разработке BMW 8 Coupe, – обеспечить автомобиль впечатляющей динамикой. Кузов, трансмиссию и подвеску постарались довести до характеристик настоящего спорткара по маневренности, управляемости и развесовке по осям. Топовая версия BMW M850i xDrive Coupe оснащена новым бензиновым двигателем V8 мощностью 530 л.с. с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive. В результате разгоняется BMW M850i xDrive Coupe с 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.

Наряду с BMW M850i в ноябре 2018 года будет доступна и «экономичная» BMW 840d xDrive Coupe (расход топлива в смешанном цикле: 5,9 – 6,2 л/100 км), оснащенная рядным 6-цилиндровым дизельным агрегатом мощностью 320 л.с.

Дизайн новинки стал более экспрессивным, в нем широкие поверхности подчеркиваются короткими, четкими линиями. Характерные передние решетки радиатора выполнены в новом современном стиле. В сочетании с широкими воздухозаборниками и очень узкими передними светодиодными фарами это придает новой BMW 8 серии Coupe, особенно в версии M Performance, особо выразительный внешний вид.