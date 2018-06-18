Хорватского футболиста отправили домой с ЧМ-2018 из-за отказа выйти на поле

Преждевременно завершился чемпионат мира по футболу для форварда сборной Хорватии Николы Калинича. Главный тренер Златко Далич исключил его из состава за непослушание.

Как сообщает 18 июня Football Italia, Калинич отказался выходить на замену в матче первого тура группового турнира против Нигерии. Хорватия в итоге выиграла со счетом 2:0, однако это не уберегло игрока от жестких санкций: он был исключен из состава и отправлен домой.

По словам Калинича, он не мог выйти на поле из-за травмы спины.