СМИ: Двое британских фанатов подрались с полицейскими и не доехали до Волгограда

Двоих британцев высадили из поезда в Волгоград — они собирались на матч между Англией и Тунисом, который пройдет вечером 18 июня.

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, один из фанатов вступил в конфликт с полицейским в поезде. По неофициальной информации, которая распространяется в телеграм-каналах, британец «выхватил табельное оружие одного из сотрудников полиции, сопровождавших поезд», после чего был обезврежен и задержан. Второй британец якобы повредил руку, когда разбил стекло окна в тамбуре. Его госпитализировали, но уже выписали из больницы.