Редкий паром доплывет до Калининграда

Пока проект развития паромного сообщения Усть-Луга – Балтийск за 5 млрд рублей, призванный обеспечить транспортную безопасность анклава, пытается сдвинуться с мертвой точки, линия работает с перебоями.

Ровно год назад премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился построить новые железнодорожные паромы для линии Усть-Луга – Балтийск. К строительству первого парома готовится приступить Невский судостроительно-судоремонтный завод. В море он выйдет не раньше 2021 года. Меж тем в этом сезоне линия работает с перебоями. Один паром встал на ремонт, второй едва не арестовали из-за долгов арендатора по зарплате.

В июне 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве трех новых паромов для линии Усть-Луга-Балтийск. Новые суда нужны, чтобы снять зависимость региона от тарифной политики железных дорог Литвы и Белоруссии. Сначала власти предполагали реализовать проект по концессии, но затем от этой схемы отказались и сократили число паромов до двух. В реальности же к 2020 году линия получит только один паром, строительство которого ФГУП «Росморпорт» в начале июня поручило Невскому судостроительно-судоремонтному заводу. В федеральном бюджете зарезервировано на эти цели 5,1 млрд рублей. Срок окончания работ назначен на ноябрь 2020 года, это значит, что на линию паром выйдет не раньше весны 2021 года. Тем временем у работающих на линии старых паромов заканчивается ресурс, а их основного оператора преследуют проблемы.

Три минус два

Сейчас к линии приписано три железнодорожных парома: «Амбал», «Петербург» и «Балтийск». Маршрут пользуется спросом у грузоотправителей. Паром «Балтийск» обычно осуществляет 6 – 7 рейсов в месяц. За прошлый год он перевез 7053 вагона, 2818 единиц автотехники и 976 пассажиров. Паром «Петербург» в минувшем году перевез 2191 вагон, 1456 единиц автомобильной техники, в основном строительной, и 1427 пассажиров — и это с учетом того, что до июля 2017 года судно было в ремонте и работало только во втором полугодии. Как рассказали «Фонтанке» в ООО «Транс-Эксим», которое принимает паромы в калининградском порту, сегодня перевозка одного вагона стоит 50 тыс. рублей плюс НДС.

Однако, по итогам навигации 2018 года, основной оператор линии ОАО «Блэк Си Феррис Лимитед» (БФИ), похоже, недосчитается выручки. БСФЛ арендует паромы «Петербург» и «Балтийск» у ФГУП «Росморпорт», контролируя, таким образом, львиную долю рынка паромных перевозок между Усть-Лугой и Балтийском.

Паром «Петербург», столкнувшийся с запретом на выход в море в эстонском порту Пальяссааре в конце апреля, теперь в Таллине — на отстое. Как рассказали «Фонтанке» в «Блэк Си Феррис Лимитед», задолженность по зарплате перед командой «Петербурга» была частично погашена 14 – 15 июня, но паром остался на отстое, так как компания не решила, что делать с судном дальше. «Возможны варианты: паром либо выйдет на линию, либо будет продан, либо так и будет стоять в отстое, – сказали в пресс-службе «Блэк Си Феррис Лимитед». – Когда будет принято окончательное решение, ясности пока нет».

Команда парома «Балтийск» также недавно оказалась на осадном положении. Накануне Дня России капитан порта Усть-Луга наложил запрет на выход судна в море из-за долгов ОАО «Блэк Си Феррис Лимитед» перед командой.

Таким образом, на пике сезона на линии «в живых» остался только «Амбал», который принадлежит компании «Оборонлогистика» и в основном перевозит грузы для Минобороны.

Транспортная безопасность под угрозой

«С 1 января были подняты акцизы на топливо, и паром «Петербург» стал очень убыточным, – говорит замгендиректора «Транс-Эксим» Александр Школа. – «Балтийск» продолжил работать, но вышел из строя один из двух двигателей. А между тем, когда в августе 2017 года все три парома встали на линию и эффективно работали, литовские железные дороги моментально среагировали на это и резко снизили транзитные платежи для российских грузов. Но РЖД в тот момент никак на это не отреагировали, что и привело в итоге к тяжелой ситуации, в которой оказался оператор линии».

Трех паромов, по оценке замгендиректора «Транс-Эксим», хватило бы, чтобы решить проблему транспортной безопасности Калининграда. «Как только работа на линии остановится, Литва моментально повысит свои железнодорожные пошлины, – говорит Школа. – Они монополисты. Через Польшу грузы никто не повезет, слишком большой крюк получается. А в Литве к тому же такая же стандартная широкая колея, как и у наших железных дорог».

Однако новые паромы, которые будут строиться по указу Медведева, по мнению Школы, – путь в никуда. «Эти паромы чисто железнодорожные. А должны быть грузопассажирские. Конечно, не ногоцелевые паромы обходятся в строительстве дешевле, но эта экономия аукнется в будущем. Даже когда военные грузы идут по железной дороге, в них должны находиться сопровождающие. А на новые паромы нельзя будет посадить больше 12 человек конвоя. Не говоря о военнослужащих, которые ездили в отпуска зачастую со своими легковыми автомобилями», – говорит логист.

Как сообщили «Фонтанке» в «Блэк Си Феррис Лимитед», задолженность по зарплате перед моряками «Балтийска» компания частично погасила. Шел шестой день простоя. Запрет на выход в море был снят, и паром покинул Усть-Лугу. Жизнь налаживается, но загадывать, что будет дальше, моряки не спешат.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»