“Яндекс.Такси”: Попавший в ДТП на Невском водитель только начинал смену

Водитель «Яндекс.Такси», попавший в серьезное ДТП в центре Петербурга утром 18 июня, не мог отключиться за рулем из-за недосыпа. По крайней мере, в пресс-службе сервиса утверждают, что он перед аварией проработал немного.

– Водитель, который попал в ДТП, по нашим данным, выполнял третий заказ после продолжительного отсутствия в системе – до этого он принимал заказы 14 июня, – прокомментировали в компании.

Там также добавили, что после аварии мужчине потребовалась госпитализация. В данный момент он временно отстранен от работы.

– Водитель заблокирован в системе как минимум до окончания разбирательства и установления вины... Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, если это будет необходимо , – рассказали в «Яндекс.Такси».

Все пользователи сервиса и водитель на время поездки, заказанной через «Яндекс.Такси», застрахованы на 2 млн руб каждый. Данные о ДТП уже переданы страховой компании. В курсе происшествия и таксопарк, в котором работал водитель.

Авария с участием «Яндекс.Такси» произошла около входа на станцию метро «Маяковская». Белый автомобиль «КИА» вылетел на тротуар на пересечении Невского проспекта и улицы Марата. На пути у машины оказался столб, который и остановил движение авто. В результате ДТП пострадали две пассажирки.

Напомним, это уже второе происшествие с транспортом «Яндекс. Такси» в российских столицах за последние два дня. 16 июня в центре Москвы занимающаяся извозом машина въехала на тротуар и сбила несколько пешеходов. Момент ДТП попал на видео. Позже столичное ГУ МВД опубликовало фрагмент допроса водителя.