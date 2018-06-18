Telegram продолжает оспаривать блокировку, вторая жалоба ушла в Страсбург

Вторая жалоба на действия российских властей по блокировке мессенджера Telegram подана в Европейский суд по правам человека 18 июня. На этот раз судьям придется разбираться с правомерностью самой блокировки.

О продолжении борьбы в правовом поле рассказали юристы «Агоры», которые выступают в защиту мессенджера с начала его блокировки. Первое обращение в марте 2018 года касалось штрафа в 800 тысяч рублей, назначенного Мещанским судом Москвы за отказ Telegram предоставить ключи для дешифровки. Как рассказал глава правозащитной организации Павел Чиков, выделить в отдельную жалобу сам факт блокировки юристам рекомендовали в ЕСПЧ. В заявлении указано, что ограничение доступа касается не только самого мессенджера, но и 15 миллионов его пользователей, которые могут лишиться «доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации».

«Заявитель подчеркивает, что в его деле российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права заявителя на распространение информации», – описывает Чиков содержание жалобы.