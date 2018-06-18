Больше тысячи египетских болельщиков прилетят в Петербург на матч с Россией

Спецрейсы авиакомпании EgyptAir встречают в Пулково 18 июня. В преддверии футбольного матча Россия — Египет в Северную столицу прибывает мощная артиллерия болельщиков.

Как следует из данных онлайн-табло петербургского аэропорта, сегодня в город на Неве из Каира прибудут восемь самолётов с фанатами, ещё три рейса приземлятся завтра. Судя по вместимости авиасудов, ожидается более тысячи болельщиков.

Матч Россия – Египет состоится 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало в 21:00. Это будет вторая российских футболистов в рамках чемпионата мира по футболу. В первой игре Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.