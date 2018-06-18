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18.06.2018 14:50

Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой

Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» вдвое увеличил число турникетов, оборудованных для приема банковских карт в Петербургском метрополитене. Теперь в вестибюле каждой станции петербургского метро их два: крайний справа и крайний слева.

Оплатить проезд на таких турникетах можно любой банковской картой, поддерживающей технологию PayPass или PayWave. Первые оборудованные модулем для приема карт турникеты появились в 2015 году, и пассажиры быстро оценили преимущества инновационного способа оплаты: уже через две недели после старта проекта фиксировалось по несколько тысяч транзакций в день. Сегодня в городе с помощью бесконтактных карт оплачивается около 500 тысяч поездок ежемесячно.

«Совместная реализация проектов по развитию современных платёжных технологий стала результатом многолетнего стратегического партнёрства банка и ГУП «Петербургский метрополитен», – комментирует вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. – Все технические решения направлены прежде всего на сокращение времени оплаты проезда, что позволит каждому из пассажиров сэкономить несколько минут и быстрее добраться до пункта назначения. Возможность пройти в метро по банковской карте сделает комфортнее пребывание туристов в нашем городе, в том числе и во время Чемпионата мира по футболу».

«Сегодня банк «Санкт-Петербург» оказывает услуги эквайринга Петербургскому метрополитену и обеспечивает оплату банковскими картами во всех кассах, турникетах, автоматах по пополнению проездных билетов и автоматах по выдаче жетонов, – говорит заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Игорь Выборнов. – Проект по внедрению бесконтактной оплаты банковскими картами проезда в петербургском метро стал первым в России».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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Банк «Санкт-Петербург» удвоил число турникетов с модулем для оплаты картой

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