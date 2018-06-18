В Петербурге хотят провести митинг против пенсионной реформы

«Партия Роста» в Петербурге собирается организовать протестную акцию против повышения пенсионного возраста. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба партии.

Депутаты петербургского ЗакСа, представляющие фракцию «Партии Роста», Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко обратились в Смольный с уведомлением о намерении провести митинг 29 июня в Удельном парке. Это – единственное место, в рамках которого разрешены уличные акции в Петербурге во время чемпионата мира.

«Мы понимаем, что город долго готовился к чемпионату мира, потрачено много сил и средств, а проведение митинга в центре города будет противоречить интересам болельщиков и атмосфере праздника. Но и оставаться в стороне от проблемы, которая волнует сегодня, без преувеличений, каждого гражданина страны, мы не можем», – цитирует пресс-служба Оксану Дмитриеву.

Отметим, что в разных городах России в ближайшие дни также запланированы акции против пенсионной реформы.

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.