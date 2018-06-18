Четвёртый Jimny: рама на месте, «мозгов» добавлено

Компания Suzuki представила внедорожник Jimny нового поколения – пока только модель для японского рынка. И это ещё не публичный дебют – он состоится 5 июля.

Как пишет 18 июня Motor, «Джимни» четвёртого поколения остался компактным внедорожником: его габаритная длина по-прежнему меньше 4 метров. При этом рамная конструкция сохранена, как и неразрезные мосты и раздаточная коробка с понижающей передачей. Подключаемый полный привод – на всех модификациях.

Базовый вариант получил турбированный бензиновый двигатель объёмом 660 кубических сантиметров, выдающим 64 лошадиные силы и 95 Нм крутящего момента. Маленький объём объясняется экономией: автомобили с такими моторами позиционируются в Японии как кей-кары и облагаются минимальными налогами. А вот трансмиссию покупатель может выбрать – пятиступенчатую «механику» и четырёхдиапазонный «автомат».

Вторая модификация называется Sierra, у неё 1,5-литровый атмосферник.

В базовое оснащение входят кондиционер, 16-дюймовые «штампованные» колеса. Опционально предлагаются бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, легкосплавные диски, светодиодные фары головного света. Впервые у «Джимни» появилась система предупреждения фронтальных столкновений, которая может замедлить автомобиль до полной остановки.

Suzuki Jimny выпускают с 1968 года. Впервые название Jimny появилось в 1970 году для обозначения компактных внедорожников, которые первоначально производили под маркой LJ (Light Jeep). Слово Jimny составлено из двух – «джип» и «мини». Модель предыдущего поколения выпускалась с 1998 по 2018 год, сейчас её производство уже свёрнуто. Четвёртый «Джимни» должен выйти на рынок в начале 2019 года.