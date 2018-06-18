Смольный: Сведения о том, кто из муниципалов не сдал декларации, могут быть секретными

Комитет по территориальному развитию отказался предоставлять «Трансперенси Интернешнл» данные о том, кто из муниципальных депутатов не сдал декларации. Как посчитали в Смольном, эти сведения не могут быть доступны общественности.

«Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими муниципальные должности, относятся к информации ограниченного доступа», – говорится 18 июня в ответе председателя комитета Игоря Князева. Как пишет борцам с коррупцией чиновник, на этом основании он решил спросить прокуратуру, можно ли рассказать обществу о тех, кто не предоставил декларации.

Ранее Князев заявил, выступая в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, что по итогам 2017 года Смольный получил 3176 справок о доходах и имуществе муниципальных депутатов, но от 24 человек чиновники так и не дождались данных. По закону на этом основании городское правительство может инициировать лишение их муниципальных мандатов. Сообщить о данной процедуре в разговоре с «Фонтанкой» Князев также отказался.

Стоит отметить, что в этом году муниципальные депутаты впервые обязаны предоставлять копии деклараций в Смольный.