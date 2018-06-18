«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства
В Финляндии суд приговорил депутата партии «Истинные финны» Теуво Хаккарайнена к выплате штрафа за то, что он насильно поцеловал свою коллегу по парламенту Вееру Руохо («Национальная коалиция») на рождественской вечеринке. Об этом 18 июня сообщает Yle.
Инцидент произошёл в декабре 2017 года. Хаккарайнен под влиянием алкоголя пошёл на откровенный харассмент. Руохо «проявления чувств» не оценила и подала в суд.
Фемида признала «истинного финна» виновным в рукоприкладстве и сексуальных домогательствах. Депутата приговорили к 45 суточным штрафам (их размер зависит от зарплаты) и выплате компенсации пострадавшей в размере 1400 евро.
Стоит отметить, что прокурор требовал для Хаккарайнена условного тюремного заключения на 60 суток.
После инцидента с приставанием к Руохо о неподобающем поведении Хаккарайнена рассказала и тогдашняя глава МВД Финляндии Пяиви Рясянен. Она заявила, что он однажды схватил её за волосы, будучи пьяным. В результате скандала Хаккарайнен вынужден был покинуть пост вице-председателя партии.
Справка:
Напомним, в России несколько журналисток обвиняют депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах. На его поведение открыто пожаловались заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. В частности, Фарида Рустамова заявила о наличии диктофонной записи, из которой следует, что парламентарий предлагал журналистке стать его любовницей и провел внутренней частью ладони по половым органам.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал журналисткам, не терпящим домогательств, сменить работу, а комиссия по этике не увидела в поведении Слуцкого нарушений «поведенческих норм».