«Пьяный поцелуй»: финского депутата осудили за рукоприкладство и домогательства

В Финляндии суд приговорил депутата партии «Истинные финны» Теуво Хаккарайнена к выплате штрафа за то, что он насильно поцеловал свою коллегу по парламенту Вееру Руохо («Национальная коалиция») на рождественской вечеринке. Об этом 18 июня сообщает Yle.

Инцидент произошёл в декабре 2017 года. Хаккарайнен под влиянием алкоголя пошёл на откровенный харассмент. Руохо «проявления чувств» не оценила и подала в суд.

Фемида признала «истинного финна» виновным в рукоприкладстве и сексуальных домогательствах. Депутата приговорили к 45 суточным штрафам (их размер зависит от зарплаты) и выплате компенсации пострадавшей в размере 1400 евро.

Стоит отметить, что прокурор требовал для Хаккарайнена условного тюремного заключения на 60 суток.

После инцидента с приставанием к Руохо о неподобающем поведении Хаккарайнена рассказала и тогдашняя глава МВД Финляндии Пяиви Рясянен. Она заявила, что он однажды схватил её за волосы, будучи пьяным. В результате скандала Хаккарайнен вынужден был покинуть пост вице-председателя партии.