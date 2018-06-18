Прокуратура обвиняет главу фонда капремонта Петербурга в нарушениях

Прокуратура Петроградского района завела 4 дела об административном правонарушении против главы фонда капремонта Петербурга Дениса Шабурова, сообщается 18 июня на официальном сайте ведомства.

По данным прокуратуры, фонд в сентябре 2016 года заключил договор на ремонт ряда домов и получил на это от жилищного комитета 1,2 млн рублей. Работы подрядчик не выполнил, но и соглашение о переносе сроков фонд с ним не заключил, а деньги в бюджет вернул с опозданием. Дела против Шабурова завели по статье о нарушении условий предоставления субсидий.

«Речь идет об адресах, которые мы включали в план уже во вторую очередь, если от предыдущих заказов из базового плана после выполнения оставались средства, — поясняет Денис Шабуров. — С точки зрения подрядчика, он выполнял работы в срок, но в итоге мы не всегда успевали отчитаться. Мы это делали, чтобы следующим собственникам не приходилось еще год ждать своей очереди». Он добавил, что будет обжаловать обвинения прокуратуры.

Учредитель НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» — комитет имущественных отношений, организация проводит госзакупки на капитальный ремонт жилых домов. В феврале 2018 года фонд уже штрафовали по решению суда за сокрытие от плательщиков данных о причинах перерасчета взносов.

По данным фонда, в 2017 году собираемость взносов за капремонт в Петербурге составила 93,6%, с 2014 года горожане заплатили более 12 млрд рублей.