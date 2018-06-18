Смольный показал, как преображается «бутылочное горло» – Гореловский путепровод

Смольный отчитался о проведении работ по расширению самого узкого участка федеральной автодороги А-180 «Нарва» – на территории исторического района Скачки между Горелово и Красным Селом реконструируют Гореловский путепровод, переброшенный через Гатчинскую железную дорогу.

Как сообщает 18 июня на своём сайте пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в рамках первой очереди реконструкции завершено переустройство сетей ПАО «Ростелеком» и ОАО «РЖД». Закончена отсыпка щебеночно-цементного основания около опоры 2-1, выполнено бетонирование монолитной опоры 1-1 и частичное бетонирование монолитного декоративного пилона на высоту шесть метров (его полная высота составит 17 метров). Второй пилон появится при реконструкции второй очереди Гореловского путепровода.

Сейчас сооружается армогрунтовая насыпь со стороны Красносельского шоссе. Со стороны проспекта Ленина рабочие выкапывают котлован под армогрунтовую насыпь. Временные опоры планируется демонтировать до начала июля, и начнётся устройство дорожной одежды путепровода и армогрунтовой насыпи первой очереди, а также благоустройство территории.

Работы выполняет ЗАО «Пилон» по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Напомним, в феврале 2017 года из протокола на сайте госзакупок стало известно, что «Пилон» реконструирует путепровод, пришедший в аварийное состояние, за 889 миллионов рублей. В рамках реконструкции его расширят с двух до шести полос и повысят его грузоподъемность. Работы ведутся в два этапа без полного закрытия движения: сначала возводят две полосы движения, затем демонтируют старый путепровод и построят оставшиеся четыре полосы.

Путепровод, расположенный на 11-м километре трассы «Нарва», был построен в 1949 году. В конце марта 2012 года балансодержатель дорожного объекта ГУП «Мостотрест» провело техническое обследование и выяснило, что виадук находится в аварийном состоянии, а тротуар, выполненный в виде консоли, может рухнуть. Тогда же движение пешеходов запретили. А через несколько дней, в апреле, часть конструкций все-таки упала на железнодорожные пути, порвав контактную сеть, из-за чего пришлось надолго приостановить движение электричек.

Кроме того что путепровод был аварийным, он ещё является узким местом, собирающим заторы. А если там случается ДТП, то встаёт вся дорога к Красному Селу и в сторону Петербурга.