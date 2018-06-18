Акинфеев: Кроме Салаха, у Египта есть еще 20 футболистов

Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев рассказал о настроении в команде после удачного старта на чемпионате мира и ожиданиях от второй игры против Египта.

«Настроение хорошее, ничто не должно мешать хорошему и красивому футболу. Есть задачи, цели. Понимаем, что с той стороны против нас тоже будут играть не манекены. Помимо Салаха (главная звезда сборной Египта. – Прим. ред.), у сборной Египта есть еще 20 футболистов и каждому нужно уделять внимание. Хорошему настроению всегда способствует хороший результат. Пока результат есть. Поэтому сейчас стало полегче. Надеюсь, что и дальше будет так. Нам это нужно, нужно, чтобы объединиться», – заявил Акинфеев 18 июня на пресс-конференции после тренировки сборной на арене «Санкт-Петербург».

Ранее своими ожиданиями от предстоящего матча с Египтом поделился главный тренер Станислав Черчесов.