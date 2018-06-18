Сумму беспошлинных покупок из иностранных интернет-магазинов снизят вдвое с 1 июля

Уже с 1 июля в зарубежных интернет-магазинах без оплаты дополнительных пошлин можно будет купить товаров только на 500 евро.

Минфин России снизит порог беспошлинного ввоза в РФ покупок из Сети с 1000 до 500 евро. Этот шаг стал первым в постепенном уменьшении беспошлинной суммы покупок в зарубежных интернет-магазинах, которая должна к 2020 году составить 200 евро.

С 1 января 2018 года установлен лимит покупок в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлин в размере 1 тысячи евро и 31 кг в течение одного календарного месяца. Таможенная служба России, в свою очередь, предлагает облагать любые покупки пошлиной с 2020 года.

Напомним, что с каждым годом россияне все активнее прибегают к интернет-ретейлу. Так, в 2017 году сумма товаров, приобретенных жителями России в Сети, выросла почти на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.