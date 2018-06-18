С корабля охраны ЧМ-2018 исчез матрос

Охраняющий подходы к Петербургу корвет «Сообразительный» недосчитался контрактника после выходных. 25-летний Дмитрий Козловский объявлен в розыск.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, старший матрос покинул борт корабля еще двое суток назад, в субботу. Контрактникам не требуются увольнительные, после рабочего дня они могут свободно сходить на берег, но длительная отлучка вынудила командование «Сообразительного» доложить об инциденте в штаб Балтфлота и распечатать ориентировки. Они, в частности, размещены в соцсетях с указанием мобильных телефонов офицерского состава корвета.

Дмитрий Козловский живет в Калининграде. На берег он сходил в военной форме.

«Сообразительный» пришвартован в Средней гавани Кронштадта напротив Якорной площади и Морского собора Николая Чудотворца. Он входит в группировку боевых кораблей Балтфлота, охраняющую в период ЧМ-2018 подступы к Петербургу.

Пресс-служба Балтийского флота в беседе с «Фонтанкой» не стала отрицать пропажу Козловского, выразив сожаление по поводу утечки информации. Замкомандира «Сообразительного» по работе с личным составом Артур Аввакумов дал понять, что матрос по-прежнему отсутствует на корабле, но от дальнейших комментариев отказался.

«Сообразительный» вошел в состав ВМФ осенью 2011 года. Базируется в Балтийске. Это первый серийный корвет проекта 20380.

Алгоритм поиска пропавших в Кронштадте матросов командованию корабля уже знаком. В июле 2017-го экипаж корвета был отвлечен от подготовки к параду ВМФ поиском контрактника, который тоже сошел на берег в субботу и не вернулся к отбою. Замкомандира корабля по работе с личным составом, вынужденно обратившись в полицию за помощью, признал за подчиненным слабость к алкогольным напиткам.