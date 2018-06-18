Жара в Финляндии сменится сильными грозами, в Петербург дожди придут в пятницу

В Суоми на этой неделе ожидается похолодание. Метеорологический институт Финляндии 18 июня предупредил о шторме с грозой.

Холодный атмосферный фронт, который движется через Финляндию с запада на северо-восток, принесёт с собой ливни с грозами. Особенно сильные грозы ожидаются в центральных и северных регионах. 18 июня синоптики обещают до +24 градусов Цельсия. Первые осадки ожидаются уже сегодня во второй половине дня в Северной Остроботнии, Кайнуу и Лапландии, возможны повреждения, вызванные сильными порывами ветра и грозой. 19 июня дожди пройдут также в центральной и южной частях страны.

В среду, 20 июня, температура опустится на несколько градусов. К Юханнусу, главному финскому летнему празднику (аналог Иванова дня. – Прим. ред.), который в этом году отмечают 23 июня, погода будет прохладной и ветреной.

По прогнозам Метеорологического института Финляндии, в Петербурге станет чуть прохладнее во вторник, 19 июня. В среду будет уже +19 градусов, но по ощущениям — как +17, зато солнечно. В пятницу придут дожди.