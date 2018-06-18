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18.06.2018 13:56

Спасатели сняли шесть человек с прогулочного катера, севшего на мель в Финском заливе

Прогулочный катер «Посейдон» сел на мель в акватории Финского залива в районе посёлка Большая Ижора вечером 17 июня. Известно о происшествии стало только сегодня. 

 

Как рассказали в поисково-спасательном отряде «Красная горка», на борту судна находилось шесть человек, в том числе дети. Спасатели вернули пассажиров с воды на землю. К разливу нефтепродуктов ЧП не привело. По информации пресс-службы Росморречфлота, катер принадлежит частному лицу.

Ранее стало известно, что утром 18 июня в Финском заливе также сел на мель сухогруз с минеральными удобрениями. Он следовал из Петербурга в Польшу, на его борту находится 11 человек,  их жизни ничего не угрожает.

 

 


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