Черчесов: В матче с Египтом будем писать историю

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против Египта, который состоится 19 июня в Петербурге.

«Подготовка идет по плану. Сегодня была обычная предыгровая тренировка. Понятно, что мы изучаем каждую команду, и есть игроки, на которых нужно обращать внимание. Понятно, что в Египте выделяется Салах. Это нужно учитывать. Есть понимание, как мы будем это делать, и завтра мы будем это делать. Есть ли у нас кто-то, как Рамос (защитник мадридского «Реала». – Прим. ред.), который травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов? Думаю, Рамос не специально это сделал. Травмы бывают. Специально никто футболистов не травмирует. Дай бог, чтобы Салах играл и радовал болельщиков», — заявил Черчесов после тренировки российской сборной на стадионе «Санкт-Петербург» 18 июня.

Также главный тренер национальной команды уточнил — он надеется, что Александр Головин (полузащитник сборной России, автор гола и двух голевых передач в первом матче с Саудовской Аравией) продолжит успешно выступать на чемпионате.

«Мы смотрели не только первый матч Египта на чемпионате мира (египетская команда уступила Уругваю 0:1. – Прим. ред.), но и несколько последних матчей. Сегодня у нас будет теория. У нас есть свои игроки, ни в одном из которых я не сомневаюсь. Сегодня у нас еще есть время, чтобы подготовиться. Предыдущий матч — это хоть и очень приятная, но история. Завтра, надеюсь, мы будем писать новую историю», — заявил Станислав Черчесов.

Ранее сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург». В занятии приняли участие все футболисты, кроме травмированного Алана Дзагоева, оставшегося в Москве.

Напомним, матч Россия – Египет пройдет в Петербурге 19 июня. Начало в 21:00. Чемпионат мира проходит в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

В первой игре Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.