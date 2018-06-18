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18.06.2018 13:47

Россиянин одержал победу в гонках в Ле-Мане после нескольких неудачных марафонов

Легендарная французская гоночная трасса Ле-Ман в этом году стала счастливой для России. 17 июня экипаж №26 G-Drive Racing в составе россиянина Романа Русинова, французов Жана-Эрика Верня и Андреа Пиццитолы впервые одержал блестящую победу в классе LMP2. Над подиумом победителей прозвучал российский гимн, а команде вручили заслуженное золото.

Победу нельзя назвать легкой. Экипаж c 2013 года пытался выбиться в лидеры, но год за годом терпел неудачи. Однако многолетние попытки всё же принесли свои плоды. Уже в ходе первого часа марафона команда отвоевала первую позицию, сохранив ее до финишной прямой.

24 часа Ле-Мана — старейшая из ныне существующих автомобильных гонок на выносливость, проходящая ежегодно с 1923 года недалеко от города Ле-Ман во Франции. Гонку также часто называют «Гран-при выносливости и экономичности».

 


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