В США поймали сбежавшего слона Майкла Джексона

Сотрудники зоопарка штата Флорида в США поймали сбежавшего накануне из своего вольера слона. Об этом 18 июня сообщается на странице заведения в Facebook.

Слон ранее принадлежал Майклу Джексону — в зоопарк он поступил с ранчо музыканта «Неверленд». Сам инцидент сотрудники зоопарка объяснили так: «Али, наш милый слон… прошел через ворота, которые случайно оказались открыты, и оказался во дворе… Гости не подвергались никакой опасности… Хранители вернули слона в вольер в течение 20 минут». В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, Майкл Джексон в 1997 году был вынужден продать свое ранчо «Неверленд» из-за финансовых проблем. Купил он его в 1988 году — ранее на этом ранчо проживал Мохаммед Али, в честь которого Джексон и назвал своего слона.