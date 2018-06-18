В Нидерландах задержали подозреваемого в наезде на толпу зрителей фестиваля

Полиция Нидерландов задержала подозреваемого в наезде на толпу людей на фестивале PinkPop в провинции Лимбург на юге страны.

Об этом 18 июня пишет Reuters. Как сообщалось ранее, неизвестный въехал в толпу зрителей на белом микроавтобусе Fiat Doblo. В результате один человек погиб, трое пострадали. Наезд произошел около четырех часов утра 18 июня во время выступления хедлайнера фестиваля, исполнителя ритм-энд-блюза Бруно Марса. Виновник с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан. Пока в полиции не могут сказать, был ли наезд намеренным или это случайность.