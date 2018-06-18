Троицкий мост разведут позднее обычного из-за чемпионата мира

Игры мундиаля, которые завершаются поздно вечером, внесут коррективы в разводку моста через Неву.

В ночи на 20 июня, на 27 июня и на 11 июля Троицкий мост разведут на 1 час 40 минут позже, чем обычно. На такой шаг в "Мостотресте" пошли из-за того, что матчи мундиаля начнутся в 21 час.

"Решение об изменении графика разводки было принято в целях обеспечения транспортной доступности и комфорта болельщиков", – говорится в опубликованном 18 июня сообщении предприятия.

Таким образом, в дни игр мост через Неву будет недоступен для автомобилистов с 3 до 4:50 утра.