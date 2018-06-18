Шведский бриг зашел в порт Петербурга за 5 дней до «Алых парусов»

Шведское судно, которое примет участие в празднике выпускников «Алые паруса», 18 июня зашло в порт Петербурга.

Согласно данным трекера Marinetraffic, бриг ошвартовался у Васильевского острова утром понедельника. Последний переход на пути из Швеции в Россию Tre Kronor af Stockholm совершил от финского острова Haapasaari неподалеку от Котки. Чтобы подготовиться к «Алым парусам», у команды есть пять дней, отмечать окончание школы выпускники будут ночью 24 июня.

Шведский бриг Tre Kronor af Stockholm в восьмой раз станет главным судном праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». В разные годы ленинградскую и петербургскую молодежь во взрослую жизнь провожали шхуны «Кодор», «Ленинград» и «Юный балтиец», фрегат «Штандарт», а также парусник «Мир». Массовые гулянья выпускников пройдут в ночь с 23 на 24 июня.