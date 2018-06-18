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18.06.2018 13:29

«Дизельгейт» продолжается: гендиректор Audi взят под стражу

Генеральный директор концерна Audi, входящего в Volkswagen, Руперт Штадлер взят под стражу по подозрению в мошенничестве в рамках дела о «дизельгейте» – фальсификации данных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу от дизельных двигателей, сообщает 18 июня издание Neue Osnabrücker Zeitung.

Штадлер был главой Audi в течение 11 лет. Неделю назад прокуратура объявила о возбуждении предварительного расследование в отношении него и еще одного члена правления филиала VW. Несколько дней назад следователи обыскали их дома «для обеспечения доказательств».

Прокуратура обвиняет их в «мошенничестве и непрямой ложной сертификации». В целом число обвиняемых по делу выросло до 20 человек.

Скандал вокруг Volkswagen вспыхнул осенью 2015 года. Руководство концерна призналось, что на несколько миллионов автомобилей устанавливалось специальное ПО, позволявшее занизить уровень вредных выбросов во время прохождения тестов на экологичность. Против топ-менеджеров начались уголовные процессы по обвинениям в сговоре и мошенничестве. Бывшего главу VW Мартина Винтеркорна судят в США, еще один руководитель компании Оливер Шмидт в декабре 2017 года получил семь лет тюрьмы. Для самой компании Volkswagen «дизельгейт» обернулся многомиллиардными штрафами в разных странах, масштабными отзывами машин и серьезным уроном репутации – например, её заставили извиняться за тестирование «Жука» на обезьянах.

Более того, скандал охватил и других автопроизводителей. Например, в апреле в Германии прокуратура провела обыски по 10 адресам, связанным с Porsche, и был арестован ведущий инженер компании Йорг Кернер.


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