ЖК «ПаркЛэнд» - финалист премии Urban Awards 2018

Жилой комплекс «ПаркЛэнд», который компания «Полис Групп» возводит в Кудрово, вышел в финал престижной премии Urban Awards 2018 в номинации Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Ленинградской области.

Среди ключевых параметров, по которым оценивались номинанты в рамках первого этапа стали такие как: расположение объекта, в том числе престижность района, экология, удаленность от центра города, транспортная доступность, обеспеченность торгово-развлекательной и социальной инфраструктурой, архитектурный проект и техническое оснащение комплекса, безопасность и благоустройство территории.

Федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards является знаковым событием для рынка недвижимости России.

Конкурс проводится с февраля по июль. Финальное голосование членов жюри пройдет 21 июня. Имена победителей Федеральной премии объявят 5 июля 2018 года.

ЖК «ПаркЛэнд» возводится в одной из лучших локаций в Кудрово: в шаговой доступности от метро «Ул. Дыбенко» на границе с парком Оккервиль. Для жильцов будет предусмотрен собственный выход в парк, создана необходимая коммерческая инфраструктура, пространства для отдыха и занятий спортом.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents