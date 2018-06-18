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18.06.2018 13:20

800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года

Межрегиональный Фонд «Центр реабилитации «Дом надежды на Горе» отметил свою 22-ю годовщину. В деревню Перекюля в Ленинградской области на день рождения приехали почти 500 человек из различных регионов России, Украины и дальнего зарубежья.

Традиционная «перекличка трезвости» дала общий на всех результат – 800 лет, прожитых без спиртного, рассказали сотрудники Центра реабилитации. И это впечатляет. В особенности, если учесть, что каждый выздоравливающий зависимый вовлекает в орбиту своей трезвости еще до 15 человек из ближайшего окружения.

«Дом надежды на Горе» – центр с особенными программами реабилитации, сегодня они ориентированы на семейное выздоровление. И все эти программы основаны на высокопрофессиональном подходе и принципе создания специфической культурно-эстетической среды, способствующей эффективному выздоровлению. Вот почему традиционный ежегодный праздник в честь дня рождения реабилитационного центра становится мощным культурным и терапевтическим явлением.

В этом году поздравить «Дом надежды на Горе» приехали артисты, многие из которых сами прошли здесь реабилитацию – Анвар Либабов и театр клоунады «Лицедеи», театр «Семьянюки», театральное товарищество «Комик-Трест», Олег Гаркуша, лидер группы «Дружки» Гера Алексеев, Полина Руновская, Женя Любич, Максим МакСок, группа « Остров сокровищ», вели программу художник и лидер «Митьков» Дмитрий Шагин и музыкант Елена Государенкова.

800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года

Светлана Мосеева, исполнительный директор «Дома надежды на Горе» отметила, что благодаря президентским грантам идет проект социальной поддержки и реабилитации зависимых от алкоголя и их семей, амбулаторная программа сопровождения выпускников. Также идет расширение семейной программы, что позволит уже говорить о центре, как ориентированном на семейную реабилитацию. Успешна и программа «Культурный трезвый досуг» Олега Гаркуши и Андрея Серкина.

Кроме того, наконец-то с помощью благотворителей удалось запустить систему газового отопления.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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