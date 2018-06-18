“Могу не дожить”. Более 1,5 млн россиян подписались против повышения пенсионного возраста

Уже более полутора миллиона подписей собрала петиция против повышения пенсионного возраста на сайте Change.org к 18 июня. Количество поддержавших интернет-протест растет в геометрической прогрессии.

Подписавшие оставляют свои комментарии на сайте. Среди отзывов есть, например, такие: «Не хочу, чтобы с работы меня выносили вперед ногами», «Могу не дожить», «Старики имеют право на жизнь».

Авторы петиции собираются выйти за пределы Рунета, чтобы начать обширную протестную кампанию. Об этом заявил президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. По его словам, будет создан штаб, в который войдут профсоюзы, общественные организации и политические партии. Первыми о своем желании присоединиться заявили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Организаторы движения рассматривают только мирные методы протеста.

О повышении пенсионного возраста было официально объявлено 14 июня. По России прошла волна акций против новой реформы. Люди вышли на улицы в Новосибирске, Рязани и Ухте. В Кремле не исключают возможное смягчение реформы.