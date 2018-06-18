Песков: Путин не занимается пенсионной реформой
У Владимира Путина пока нет своей позиции по вопросу о повышении пенсионного возраста. Как передает РЕН-ТВ, об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отвечал на вопрос, может ли Путин внести поправки к законопроекту о пенсионной реформе или вовсе наложить на него вето.
«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», – заявил пресс-секретарь российского президента.
По словам Пескова, Путин даже не принимает участия в обсуждениях этого вопроса. Пока это является проблемой правительства, затем законопроект обсудят в Госдуме. Ни сам президент, ни его администрация «не являются участниками этого обсуждения», – подчеркнул Песков. Отметим, первое обсуждение законопроекта в Госдуме намечено уже на сегодня, 18 июня.
Справка:
Напомним, документ, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин начиная с 2019 года, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента в субботу, 16 июня. Это вызвало протесты по всей России. Первая волна выступлений прокатилась 16 июня по Новосибирску, Рязани, Ухте. В Кремле ещё до этого, по сообщениям СМИ, заговорили о том, что готовы смягчить пенсионную реформу.
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о пенсионной реформе. В целом законопроект, уже внесенный в Госдуму, предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.