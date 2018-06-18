Песков: Путин не занимается пенсионной реформой

У Владимира Путина пока нет своей позиции по вопросу о повышении пенсионного возраста. Как передает РЕН-ТВ, об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отвечал на вопрос, может ли Путин внести поправки к законопроекту о пенсионной реформе или вовсе наложить на него вето.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой [пенсионной] реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», – заявил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, Путин даже не принимает участия в обсуждениях этого вопроса. Пока это является проблемой правительства, затем законопроект обсудят в Госдуме. Ни сам президент, ни его администрация «не являются участниками этого обсуждения», – подчеркнул Песков. Отметим, первое обсуждение законопроекта в Госдуме намечено уже на сегодня, 18 июня.