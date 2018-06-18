Любителям поработать в выходной: Маск ищет специалистов. По ракетному топливу
Компания Илона Маска SpaceX ищет инженеров для работы над Big Falcon Rocket, сообщает 18 июня сайт проекта Antirabstvo.
Маску требуются инженеры по разработки криогенных композитных емкостей для компонентов ракетного топлива. В обязанности кандидата будет входить разработка, тестирование и изготовление опытных образцов. Требования к кандидатам включают как минимум двухлетний опыт работы в аэрокосмической или другой отрасли машиностроения, владение современными инструментами компьютерного проектирования и желание работать сверхурочно и в выходные (так прямо и написано: Must be available to work long hours and weekends as needed).
Амбициозный проект по созданию полностью многоразового космического комплекса, способного доставлять на орбиту (а в перспективе и на Марс) по 40 человек за раз, был представлен в прошлом году на Международном конгрессе астронавтики в Австралии. Первый испытательный полет системы, по словам вечного оптимиста Маска, запланирован уже на 2019 год, а в 2022 SpaceX собирается отправить эту «Большую Хренову Ракету», как иногда расшифровывают BFR остроумцы, прямиком на Марс.
Видео: YouTube/SpaceX