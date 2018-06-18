В метро Петербурга могут появиться собственные взрывотехники

В метрополитене Петербурга может появиться собственная служба для обследования подозрительных предметов, что должно решить проблему постоянного закрытия станций. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко.

«"Петербургский метрополитен" совместно с производителями специализированных средств досмотра решает вопрос о тестировании рентгенотелевизионных установок с самопроявляющейся пленкой. Решение об их закупке может быть принято по итогам опытной эксплуатации, при условии сертификации оборудования», – говорится в ответе градоначальника на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева.

Полтавченко отметил, что предложение метрополитена о размещении в самой подземке мобильных групп Росгвардии, которые сейчас наделены полномочиями по обследованию станций, положительного отклика у силовых структур не получило.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Трагедия унесла жизни 16 человек и выявила определенные сложности досмотра. После этого только за прошлый год, по официальным данным, петербургская подземка перекрывалась на обследование 640 раз, а дополнительный осмотр прошли 27 млн пассажиров. С начала чемпионата мира по футболу петербургский метрополитен закрывали 7 раз.