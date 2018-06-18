Сборная России провела тренировку на арене «Санкт-Петербург» перед игрой с Египтом

Сборная России по футболу в преддверии второго матча группового этапа чемпионата мира с Египтом провела тренировку на арене «Санкт-Петербург». Как передает корреспондент «Фонтанки», в занятии 18 июня приняли участие все футболисты, за исключением Алана Дзагоева, получившего травму в первой игре против Саудовской Аравии.

По официальной информации, он повредил заднюю поверхность бедра и выбыл на одну-две недели. Игрок продолжает восстанавливаться в Москве.

Напомним, матч Россия – Египет пройдет в Петербурге 19 июня. Начало в 21:00. Чемпионат мира проходит в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

В первой игре Россия обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0.