Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя

Совет Евросоюза на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Такое решение было принято 18 июня в Люксембурге на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС.

Согласно условиям санкций, в Крым и Севастополь запрещен экспорт товаров и технологий в сфере транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов. Кроме того, нельзя оказывать любую поддержку компаниям, которые работают в этих областях. Также запрещен импорт с полуострова в ЕС любых крымских товаров. Европейцы и европейские компании не имеют права инвестировать в любые проекты на территории Крыма — даже приобретать там недвижимость или предоставлять туристические услуги.

Напомним, республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам референдума 16 марта 2014 года. После этого Евросоюз и США ввели ряд санкций против России. Ограничения, касающиеся Крыма и Севастополя, продлеваются раз в год.