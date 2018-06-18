«Перевёртыши» в Петербурге пошли кучно

Сразу три аварии с «перевёртышами» произошли в Петербурге за утро и ночь 18 июня. Это довольно редкий тип ДТП, они происходят далеко не каждый день.

Утром 18 июня на Малодетскосельском проспекте опрокинулась набок «Ниссан Тиида», сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Девушка все ходила вокруг. Интересно, как ей это на пустой дороге удалось. Там движения-то совсем мало», – любопытствует Олеся.

«Перевертыш» обычно – это результат удара одного колеса о препятствие на ходу», – объясняет Максим.

На пересечении улицы Руставели и проспекта Науки «Рено» уронил «Опель».

А накануне вечером на повороте с Пулковского шоссе к Дунайскому проспекту автомобиль такси не вошёл в поворот и тоже перевернулся.

По предварительным данным, аварии обошлись без серьёзных травм.