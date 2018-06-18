Россияне прячут санкционный сыр даже в канистрах

Выборгская таможня 18 июня рассказала о ещё одной уловке «сырных контрабандистов» - молочную продукцию из Финляндии пытаются провезти в Россию даже в канистрах.

По данным пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в автомобиле марки «Хендай Солярис», который проходил контроль на пункте пропуска «Брусничное», инспекторы обнаружили «21 кг сыра в ассортименте».

За рулём был гражданин России, в машине находились ещё трое пассажиров. Все четверо ожидаемо умолчали о «запрещёнке», однако жёлтые головки обнаружились в нише запасного колеса. С помощью «рентгена» контрабанду нашли также в канистре.

В результате было вынесено определение об административных правонарушениях по статьям «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров» и «Недекларирование товаров», добавили в ведомстве. За первое из них предусмотрен штраф в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров; за второе – штраф в размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров.

Напомним, ранее в июне таможенники нашли финский сыр, спрятанный в покрышке.