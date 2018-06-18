Юная петербурженка получила условный срок за опасную онлайн-игру
Несовершеннолетнюю петербурженку признали виновной в доведении до самоубийства через Интернет. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 18 июня.
По версии следствия, с середины июля по конец августа 2017 года девушка под никами Дмитрий Чайка и Дмитрий Максимов вела переписку с пользователями. В беседе она выступала советчиком по вопросам депрессии, консультировала в том числе и ночью. Обещала сверстницам избавление от страданий с помощью игры, размещённой в социальных сетях.
Подсудимая вину признала полностью. Невский районный суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно. Также осуждённой предстоит принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Ранее в Следственном комитете заявили, что в России растёт число суицидов среди подростков. Печальная статистика объясняется активностью «групп смерти».
Справка:
В июле прошлого года суд приговорил одного из авторов смертоносных игр Филиппа Будейкина по прозвищу Лис. Он получил реальный срок — 3 года и 4 месяца. Правда, на суде выяснилось, что ни одного подростка Лис до суицида так и не довел.