Стрелявший в центре Петербурга владелец Porsche Boxster уже бывал в психбольнице

«Фонтанка» узнала имя неадекватного водителя на желтом кабриолете Porsche, который стрелял по таксисту в Кирпичном переулке. Биография москвича настораживает, а дознаватель Центрального района предъявляет ему хулиганство.

По информации «Фонтанки», утром 18 июня в дознании УМВД по Центральному району, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело по статье 213 УК – «Хулиганство». Подозреваемому вменят стрельбу в центре Петербурга, о которой уже сообщало наше издание.

17 июня «Фонтанка» подробно описала конфликт, произошедший между водителями петербургского такси и желтого кабриолета Porsche на углу Большой Морской и Кирпичного переулка, после которого владелец статусной иномарки выстрелил в таксиста, ударил его в лицо рукояткой пистолета, но был обезоружен противником.

По данным нашего издания, полиция задержала 44-летнего Александра Новикова из Московской области, на которого с 2016 года и зарегистрирован кабриолет Porsche Boxster с номерами 77 региона. «Фонтанка» не видит его присутствия в каких-либо коммерческих предприятиях, однако узнала, что в начале 90-х он активно жил в Петербурге. Так, в начале 1992 года его арестовали по обвинению в госхищении путем мошенничества. В июле 1992 года Новиков был осужден, но срок наказания ему заменили лечением в психиатрической больнице.

По информации «Фонтанки», скорее всего, мужчину из столицы отправят под подписку о невыезде.